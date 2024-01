Egy makói olvasónk nemrégiben azzal a panasszal kereste meg a Délmagyarországot, hogy a fővárosba, majd onnan visszautazva kétszer is pórul járt az átszállással. Makóról reggel a busz ért be késve a szegedi vasútállomásra, de a vonat nem várta meg, este pedig a vonat késett, így a Makóra induló buszról maradt le – mindkétszer csak később tudott továbbutazni. Abból, hogy ez egy napon belül kétszer is előfordult, úgy gondolja, ez nem egyszeri kellemetlenség.

Ilyen esetben a késő, továbbutazókat hozó járatot miért nem várja meg az indulással az, amelyikre sok utas átszállna?

– tette fel a kérdést.

A csatlakozó járat várakoztatása esetén sérülhet a többség utazási igényeinek kiszolgálása

– indokolja a MÁV-Volán csoport kommunikációs igazgatóságának tájékoztatója, ez miért nem lehetséges. Ellenkező esetben például a Szegedről Makó irányába munkába, iskolába járók járnának rosszul, vagy lehetetlenné válna az átszállás a Makóról induló csatlakozásokra. A vasúton hasonló a helyzet: az InterCityk a kijelölt állomásokon találkoznak más vonatokkal, tehát az induló vonat várakoztatása miatti késés a többi vonat menetidejének növekedését, a menetrend betarthatatlanságát okozná. Arra is felhívják a figyelmet: a jegyvizsgáló, illetve a buszvezető sem tud mindig meggyőződni arról, hogy egy utas esetleg szeretne átszállni. Makó-Szeged között egyébként jellemzően óránként van csatlakozás; a menetrend a buszról vonatra 14, a vonatról buszra 11 percet biztosít erre. Ennek növelését forgalomszervezési szempontok sem teszik minden esetben lehetővé.

Jelenleg még nem teljes annak a rendszernek a kidolgozása, ami biztosítaná a nagyobb forgalmú átszállási pontokon a MÁV és a Volánbusz járatainak csatlakoztatását

– teszik hozzá.

Ennek ellenére a versenyképes és összehangolt közösségi közlekedés megteremtése érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a csatlakozási lehetőségek biztosítására.

Bár olvasójuk egy egyedi esetből általános tendenciára következtetett, figyelemmel kísérjük a jelzett járatok menetrend szerinti közlekedését, és ha indokolt, megtesszük a szükséges, menetrendi vagy forgalomszervezési szempontból végrehajtható javító intézkedéseket

– ígérték.