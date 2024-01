Felindultan reagált Frank Sándor mesterszakács, a Nemzetközi Tiszai Halfesztivál szervezője az őt, a halászlevét és a fesztiválját ért vádakra. Azt mondja, ők senkit nem kényszerítettek, hogy egyenek a halászlevükből, mégis rengetegen voltak, nem csaltak, nem csaptak be senkit, ha pedig nem tetszik Szegednek és a szegedieknek, nem rendez több halfesztivált, inkább elviszi máshová. Uj Péterhez is volt néhány keresetlen szava. Közben többen védelmükbe vették Frank Sándort. Ezt a cikket augusztusban írtuk, és abban a hónapban ez lett a legolvasottabb a delmagyar.hu oldalon.

A második legnépszerűbb írásunk egy tragédiáról szólt. Ugyanis lezuhant és szörnyethalt Rózsavölgyi Vilmos és fia, Árpád a börgöndi repülőnapon. A tragédia előtt még sokan megcsodálták őket és gépüket Szegeden. Börgöndön esélyük sem volt túlélni a becsapódást.

Ismét a hal fővárosává változott Szeged, megnyitott ugyanis a Nemzetközi Tiszai Halfesztivál. Ez volt a harmadik legnépszerűbb cikkünk. Akkor azt írtuk, hogy egyelőre csak a rakparton hódolhattak a halételeknek azok, akik már most megkívánták a finom falatokat, később azonban már a Partfürdőn is rotyognak majd a bográcsokban a halászlevek. A Tisza szegedi oldala egyébként már délután is sokakat vonzott: a klinikák felőli részen egyfajta mini Hídi vásárt rendeztek be kézművesek portékáival, a múzeum vonalától pedig egymást követik a vendéglátók.

A legmegengedőbb vélemények szerint is botrányosra sikerült az Aradi vértanúk terének felújítása, amire százmillió forintot költött az önkormányzat. Ez a cikkünk lett a negyedik, ami nem is csoda, hiszen sokaknak nem tetszett a látvány. Az ötödik cikkben pedig Rózsavölgyi Vilmos új gépét mutattuk be, amivel a már említett tragédia történt.