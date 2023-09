Ismét a hal fővárosává változott Szeged, megnyitott ugyanis a Nemzetközi Tiszai Halfesztivál. Egyelőre csak a rakparton hódolhattak a halételeknek azok, akik már most megkívánták a finom falatokat, szombaton azonban már a Partfürdőn is rotyognak majd a bográcsokban a halászlevek. A Tisza szegedi oldala egyébként már délután is sokakat vonzott: a klinikák felőli részen egyfajta mini Hídi vásárt rendeztek be kézművesek portékáival, a múzeum vonalától pedig egymást követik a vendéglátók.