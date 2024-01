A nagybetűs emberhez – pont a magyar kultúra napján beszélgetünk erről – hozzátartozik az, hogy mit csinálunk a szabadidőnkkel. Emellett pedig fontos azon szolgáltatásoknak a rendszere is – legyen szó az egészségügyről vagy az oktatásról, a bölcsődétől kezdve a felsőoktatásig –, amik megteremtik egy család különböző generációhoz tartozó tagjainak is a megfelelő életfeltételeket. Ezekre ma már figyelnek a családok, a különböző generációk, ezért nélkülözhetetlen, hogy ezeken a területeken is folyamatosan fejlődjünk