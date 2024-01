Kiemelt beruházás a Szatymazt Sándorfalvával, illetve Szatymazt Zsombóval összekötő kerékpárút megépítése, de tervben van a Balástya-Szeged kerékpárút is. Mindemellett már tervezzük egy bentlakásos idősotthon létrehozását is, illetve megvan a pályázati forrásunk a közösségi közlekedés komfortosabbá tételére is a buszöblök és várók felújításával