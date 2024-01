A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján összeállították a 2024-es technikumi rangsort. Ebben hat mutatót vettek figyelembe: a szakképző intézménybe beiratkozó tanulók előző tanév végi tanulmányi eredményét, a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredményt, az évfolyamot sikeresen teljesítők arányát, a technikum tanulóinak érettségi vizsgaeredményét, az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámukhoz viszonyított arányát, valamint az intézmény digitális eszközellátottságát.

A legjobb szakképző a Váci SzC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium lett. A legjobb tízben két győri intézmény is szerepel, majd a szombathelyi, paksi, debreceni, zalaegerszegi, nyíregyházi és váci iskolák mellett egy szegedi is helyet kapott. A legjobb vármegyei technikum tavalyhoz hasonlóan a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum lett, amely az ország legjobb 10 intézménye közé is befért. A TOP 100-as listában emellett további 6 Csongrád-Csanád vármegyei iskola kapott helyet. Kiemelkedően szerepelt SZSZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum is, amely a 17. helyen áll a rangsorban. A SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola a 46. helyre került, a SZSZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium az 54., a SZSZC Vedres István Technikum a 61. legjobb intézmény az országban. Az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikumot a 83. helyre rangsorolták, a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikumot pedig a 86-ra.

A tavalyi listán egyébként több iskola is jobban szerepelt. A Vasvári akkor például a 7-ik volt. A Vedres 6 helyet csúszott hátrébb a listán 2023-hoz képest, a Gábor Dénes iskola eggyel került hátrébb, a Boros pedig huszoneggyel. Érdekesség, hogy a Déry idén nem fért bele a TOP 100-ba, miközben tavaly a 26-ik helyezett volt, és szintén lecsúszott a listáról a szentesi Pollák technikum, mely a 66-ik helyen állt még egy éve. A Kőrösy az egyetlen iskola, amely tavalyhoz képest javítani tudott: 10 hellyel került feljebb.