Az elmúlt év egyik legnagyobb kihívása az Európát érintő és ezáltal városunkra is ható energiaválság kezelése volt, hogy az óvodákban, iskolákban, az orvosi rendelőkben ebből a lakosság semmit ne érezzen. A geotermikus energia hasznosításával közintézményeink 95 százalékát termálvízzel fűtjük, és a következő időszak egyik kiemelt fejlesztési terve, hogy a maradék gázüzemű rendszert is termálvizesre váltsuk

– kezdte évértékelőjét Nagy Sándor, Kistelek polgármestere.

Sikeres vidékfejlesztési pályázattal több mint 300 millió forintot nyertek kül- és belterületi utak építésére. A buszpályaudvarnál szervizoszlopos fedett biciklitárolók létesültek, újjáépítették a csordakutat, elkészült a templom melletti 150 éves ivókút rekonstrukciója és a körforgalomban lévő szökőkutat is újjáépítették. A sportcsarnok energetikai korszerűsítése során a teljes tetőszigetelés mellett a volt OTP-helyiséget is felújították és közel 150 négyzetméteres tornateremmé alakították.

Kistelek és a Kisteleki Református Egyházközség új büszkesége a régi imaház helyén felépített templom, valamint a mellette lévő tér, melyet Keresztes Nagy Antalról neveztünk el, ahol helyet kapott a róla készült mellszobor is

– említette meg.

Februárban adják be a TOP Pluszos pályázatokat, több mint 2 milliárd forint értékben. Ezekben többek között szerepel az általános iskola további korszerűsítése, így tornatermek és további tantermek is megújulnak, a Rákóczi utcai volt iskolaépület felújítása, és mindkét óvoda csoportszobával bővül, de több utca aszfaltozása, a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, illetve a közvilágítás korszerűsítésének első üteme is a pályázat része – sorolta a polgármester. Hozzátette: terveik szerint a kistelekiek visszakapják kedvelt strandjukat, a mostani vásártéren fürdő- és csónakázó tó, gyermekmedence, játszótér és egyéb szabadtéri sportolásra alkalmas pálya létesül.

Harminc éve vagyok polgármester, ezalatt érettebb és tapasztaltabb lettem. Többet és jobban figyelek a környezetemre, családomra, gyermekeimre, és úgy osztom be az időmet, hogy a gyerekeimet én vigyem az iskolába és hozzam haza onnan. Ezeket a perceket, pillanatokat is kihasználtam az ünnepvárásra, mert a találkozások a legfontosabbak. Éljünk meg minden napot karácsonyként

– mondta Nagy Sándor.