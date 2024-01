Gyakorlatilag megbukott a Magyar Orvosi Kamara (MOK) ügyeleti szerződések aláírása ellen lázító akciója, amelynek keretében tavaly tavasszal arra biztatták az orvosokat, hogy alakítsanak pertársaságokat és támadják meg a kötelező ügyelet elrendeléséről szóló határozatot. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közleményében kiemelte, a Szegedi Törvényszék immár a harmadik ügyben hozott azonosan rendelkező – jogerős – ítéletet, végzésében elutasította a pert indító háziorvosok keresetét. Az Országos Sajtószolgálaton megjelent közleményre reagált a MOK is, leszögezve, hogy ragaszkodnak a szakmai szabályok betartásához, a betegek biztonságos ellátásához a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti rendszerben is. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az elmúlt időszakban az ügyeleti ellátás kapcsán két törvényszéki ítélet született, az egyikről az OMSZ közleménye nem szólt. A szegedi ítélet azt mondja ki újra, hogy a háziorvos köteles ügyelni (tekintet nélkül például az életkorára), a debreceni viszont azt, hogy a szerződés nem lehet az OMSZ diktátuma, annak az egyenrangú felek közös megállapodásának kell lennie.