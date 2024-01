Ami még most is hatással van az életünkre, az az Innovációs Szövetség versenye, ahova két projektünk is bejutott. Nem lettek döntősök, de második fordulósok igen, aminek köszönhetően a szövetség beemelt minket a tizenkét legeredményesebb iskola közé tehetséggondozás terén. Egy újabb versenyen már túl vagyunk, amit a PC Trade-del csináltunk közösen. Ez egy általános iskolásoknak szóló programozói verseny volt, és most azt tervezzük, hogy mesterséges intelligencia témakörben is összehozunk még a tavasszal egy versenyt