Ahhoz, hogy 2023-at túléljük, visszafogott gazdálkodásra volt szükség, amit az önkormányzat maradéktalanul teljesített, itt szeretnék köszönetet mondani azoknak az intézményeknek és az ott dolgozó embereknek, akik ezeket a döntéseket tudomásul vették, és teljesítették. Úgy gondolom, hogy minimális célokkal indultunk, de ehhez képest év végére azért elég szépen kialakultak a dolgok. Számos közösségi rendezvényt, amit annak idején a koronavírus-járvány előtt megtartottunk, – gondolok itt a nőnapra, augusztus huszadikára, a falunapra, az idősek napjára és az adventre, a közös falukarácsonyra – egész magas színvonalon meg tudtuk oldani. Az önkormányzat működése stabil maradt, sőt 2023-at úgy tudtuk befejezni, hogy adósságunk abszolút nincs egy fillér sem, még egy kis tartalékunk is maradt az idei, 2024-es évre. Úgyhogy, ha dióhéjban kéne értékelni a 2023-as évet, akkor én azt mondom, hogy az önkormányzat és a település lakossága is elégedett lehet vele. De még egyszer hangsúlyozom, hogy leginkább ez annak tudható be, hogy mindenki szem előtt tartotta a visszafogott gazdálkodás érdekében hozott döntéseket