Felébredt végre Csipkerózsika-álmából Szeged egyik legszebb épülete, a belvárosi dísze, a Tóth Péter-palota. Az 1882-ben eklektikus stílusban épült háztömb 2016-ban került a Szeged-Csanádi egyházmegye tulajdonába. A Tóth Péter-ház felújítása állami támogatásból 2021 decemberében kezdődött, a beruházás költsége több mint kétmilliárd forint. A közbeszerzési eljáráson kiválasztott fővállalkozónak – a Ferroép Zrt. és Possibuild Kft. konzorciumnak –, a szerződés szerint a hónap végéig kell elkészülnie a műemlék helyreállításával.

Célegyenesben a felújítás

Az épületen belül már a befejező munkák zajlanak, a műszaki átadás-átvételi eljárás január 31-én kezdődik

– tudtuk meg Varga Tibortól, a Szeged-Csanádi egyházmegye műszaki vezetőjétől. A Tóth Péter-házban még dolgoznak a szakemberek: zajlik a fűtési rendszer beszabályozása, a burkolatok szegése, a korlátok szerelése, a takarítás, valamint a hibajavítás. Az elkészült épületgépészeti rendszerek próbaüzeme is megkezdődött. A homlokzat felújítása a végéhez közeledik, a maradék állványzatot is hamarosan elbontják. A tűzjelzőrendszer és a lift hatósági átadása megtörtént, valamint a használatbevételi engedélyt is benyújtották a hatóságoknak.

Szeged – 2024.01.24. A Tóth Péter-ház egy eklektikus palota, aminek felújítása a végéhez közeledik. Képen: Fotó: Karnok Csaba (KC) – Délmagyarország (DM)

Fotó: Karnok Csaba

Újjáépítették a tornyokat

Mivel a Tóth Péter-ház Szeged városképének meghatározó, ikonikus épülete műemlék, a kivitelezőnek számos szempontot kellett figyelembe vennie a felújítás során. Varga Tibor elmondta, hogy az épület helyreállítása a restaurátori tervek és engedélyek alapján történt. A munkákat folyamatosan kő- és homlokzat, fém-, fa- és murális szakrestaurátorok végezték, valamint szakfelügyeletet biztosítottak azon feladatrészekre, amelyeken speciális szakvállalkozók dolgoztak.

Az évtizedekig elhanyagolt, folyamatosan pusztuló épület persze okozott meglepetéseket. A saroktornyok ácsszerkezeteinél a héjazat bontását követően a tartószerkezet károsodása nagyobb mértékű volt, mint amit az eredeti diagnosztika ki tudott mutatni, emiatt a részleges rekonstrukció helyett, teljes rekonstrukciós munkák váltak szükségessé.

Zeneiskola otthona lesz

A Szegedi-Csanádi egyházmegye a várhatóan egy hónapig tartó műszaki átadás-átvétel lezárulta után veszi birtokba az épületet, amelyet ezután bútoroznak be. A tervek szerint az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium már ebben a felújított házban kezdi meg a 2024/25-ös tanévét.

A Híd utca, a Roosevelt tér és a Victor Hugo utca által határolt telket még 1881-ben vásárolta meg Tóth Péter fűszerkereskedő, aki egy gyönyörű palotát építtetett a Belvárosi híd szomszédságába. A Tóth Péter-ház a 19. század végén gyakorlatilag üzletházként működött: a földszinten utcára nyíló kisebb műhelyek és boltok voltak, az emeleten pedig lakásokat alakítottak ki.