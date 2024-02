Idén ismét tízezer Hagymatikum-belépőt adott a makói önkormányzat a Vöröskereszt vármegyei szervezetének, hogy azokat véradók kapják ajándékba. A jegyeket a Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ sajtóeseményén jelképesen Farkas Éva Erzsébet polgármester adta át Sasvári Krisztinának, a szervezet vármegyei elnökének.

Utóbbi azt mondta, példaértékű az, hogy a Hagymatikum megnyitása óta minden évben ennyi belépőjeggyel segítik Makón a véradásszervezést. Hozzátette, Csongrád-Csanádban a legmagasabb, 6 százalékos a véradók aránya.

A Hagymatikumot is magában foglaló Makói Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójától, Ember Alextől megtudtuk, a belépők összértéke 49 millió forint, több mint egy évig válthatók be, és a tavasszal megnyíló új szárnyat is meg lehet velük majd látogatni.

Az átadást a civilek világnapján, csütörtökön tartották a fürdőben. Farkas Éva Erzsébet ennek apropóján arról beszélt, hogy a Maros-parti városban közel száz civil szervezet működik. Ezeket az önkormányzat 2015 óta kiemelten támogatja – nem csak működésüket, de például rendezvényeiket is.

Elhangzott az is, a 10. Civil véradó hét február 19-e és 23-a között lesz szerte az országban. Csongrád-Csanád vármegyében Makón, Szegeden, Szentesen, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen és Mórahalmon is lehet majd csatlakozni. A programsorozat fővédnökéül Batíz Istvánt, a vármegyei polgárőr-szövetség elnökét kérték fel.