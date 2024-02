A tavalyi költségvetés feszített volt, sok biztonsági mechanizmust is bele kellett építeni. A megugrott energiaárak miatt például tervben volt a közvilágítási rendszer szűkítése a lámpatestek ritkításával. A jó gazdálkodásnak és az energiaárak kedvező alakulásának köszönhetően azonban erre nem volt szükség, ahogy a többi biztonsági intézkedésre sem. Mi több, a vártnál jelentősen magasabb tartaléka keletkezett az önkormányzatnak

– értékelte 2023-at Sziráki Krisztián, Domaszék polgármestere.

A polgármester kiemelte, a feszített költségvetés ellenére történtek fejlesztések is a településen.

Pályázati forrásból 2,7 kilométernyi külterületi utat újítottunk meg: a pormentesítés 3 útszakaszon történt meg. Emellett volt a WWF-fel egy közös projektünk: egy kisebb beruházással az egyik külterületi főcsatorna mentén jelentősebb vízmegtartásra van lehetőség a környékbeli legelőkön

- mondta.

Domaszéken a rendezvényeket is maradéktalanul sikerült megtartani az elmúlt évben, sőt színesítették is a palettát. – A böllérnapot például 3 év kihagyás után szerveztük meg ismét, de volt szabadtéri kertmozink, pinceszínházunk és falunapunk is. Az adventi hétvégék pedig kiemelkedőek voltak: a fénytraktor-felvonulás például az ország egyik legnagyobb tematikus karácsonyi attrakciója volt .

Az idei tervekről a polgármester elmondta, folytatják az utak pormentesítését, ebből 9 kilométerrel már végeztek, és a fásítási programot is, amelyhez a pályázati források mellé sajátot is tesznek.

Februárban indul meg a piac bővítése és komfortosabbá tétele, halaszthatatlanná vált a ravatalozó felújítása, illetve kialakítottunk egy több mint 5 hektáros területet, ahol vállalkozókat tudunk majd fogadni. Erre már most látszik az érdeklődés, az önkormányzatnak pedig óriási lehetőség a BYD-gyár közelében

– zárta évértékelőjét Sziráki Krisztián.