Folytatja toborzó programját az Alföldi Szabadidő Egyesület Hód Baranta Szakosztálya; ezúttal a vásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájában jártak. Eddig főként 13 év felettieket vártak közösségükbe, de márciustól két utánpótláscsoportot is indítanak: a 7 és 12 év közötti gyerekek a Szilaj csikókhoz csatlakozhatnak heti két, alkalmanként másfél órás edzésekre, hétfőnként és szerdánként. Ott főként népi játékokkal és íjászattal ismerkednek, miközben készülnek a későbbi eszközös küzdelmi játékokra. Ahogy Bereczky Bence, a csapat vezetője is hangsúlyozta: a barantában a testi, lelki, szellemi egységre koncentrálnak. Az edzéseken az életben várható kihívásokkal is ismerkednek a gyerekek; örülni más sikerének és győzelmének, a vereség után pedig újult erővel várják az új kihívásokat. Megtanulnak nem csüggedni a váratlan kudarcoktól.

A Hód Baranta Serház téri edzőtermében íjászat, vívás, birkózás, népi játékok, néptánc, de főként egy bátor és összetartó közösség várja a családokat, akik a heti edzéseken túl gyakran hétvégi összejövetelt tartanak, vagy vízi- vagy kerékpáros túrára indulnak, olykor hegyet másznak, barlangásznak. Igyekeznek az életre is felkészíteni a fiatalokat, szemléletformáló foglalkozásokkal például. Mindenki talál magának olyasmit, amihez közel érzi magát. A közös munka, a tereprendezés után mindig van jutalom, pihenés, közös ebéd és táncház. Az induló csoportokról bővebb információ a Hód Baranta közösségi oldalán, a [email protected] elektronikus levelezési címen, illetve a 06/30/573-2026-os telefonszámon kérhető.