A szegedi Gogol és a Jósika utcák kereszteződésénél parkol egy fehér, zárt rakterű kisteherautó hosszú ideje, tele büntetőcédulákkal. Már vastagon belepték a falevelek, régen elolvadt róla a hó is – írta lapunk egyik olvasója, aki fotót is küldött a kocsiról. Szerinte ráadásul a kereszteződéstől 5 méteren belül áll, ami a KRESZ-nek nem felel meg. Olvasónk azt is megjegyezte, hogy a részben bontott, alkatrészhiányos mikrobusz elfoglalja a fizető helyeket, és fogalmuk sincs, hogy mi lehet a rakterében. Azt is hozzátette, hogy a parkolóellenőrök naponta láthatják.

Hasonló a helyzet Tápén is. Mocselini Rudolf lapunknak elmondta, hogy egy teherautó már majdnem tíz éve áll elhagyatva a tápéi kompnál. A helyiek bajban vannak, mert nem lehet tudni, hogy kié a terület. Megtaláltuk az autó korábbi tulajdonosát, aki azt mondta, hogy már tíz éve eladta a kocsit, és fogalma sincs, hogy kerülhetett a kompkikötőhöz. Mindenesetre már telehordták szeméttel, amit pedig lehetett, kiszereltek belőle.

Fotó: Gémes Sándor

Közben a város honlapjáról kiderült, hogy a szegedi önkormányzat idén eddig kilenc roncsautót vitetett el a Szegedi Közlekedési Kft, Körtöltés utcai telepére.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal pedig azokat a kocsikat viszi el a közterületekről, amelyekről azt feltételezik, hogy embercsempészek használták. Salgó László főispán korábban elmondta, hogy az ezt lehetővé tevő jogszabály szerint a kormányhivatalnak a közterület-felügyelők és a mezőőrök szólnak majd az autókról. A hivatal munkatársai értesítést helyeznek el azokon, majd – ha senki sem jelentkezik értük – négy nap múlva elszállítják az autókat. Az elszállított járműveket három hónapig őrzik, az alvázszámát és rendszámát pedig közzéteszik a kormányhivatal honlapján. Ha három hónapon belül nem jelentkezik érte a tulajdonos, az autókat értékesíthetik. Ha a tulajnak ezután jutna eszébe, hogy hiányzik a kocsija, akkor – az eladás után – még kilenc hónapig jelentkezhet érte, és a szállítási és tárolási költség levonása után megkapja a maradék pénzt.