Arra ritkán gondolunk, hogy húsvét, nemcsak Jézus föltámadásának az ünnepe, hanem a keresztség ünnepe is. Amikor megkereszteltek bennünket, szüleink, keresztszüleink, akkor Jézus szándékából olyasmi történt, ami megadta a lehetőséget ahhoz, hogy mi azonosságot, közösséget vállaljunk vele, és ő is megadta a lehetőséget, hogy közösséget vállaljunk vele. Valljuk be őszintén, erre ritkán gondolunk a mindennapi életünkben. Még amikor mi felnőtt érett, tudatos keresztények vasárnap a templomba jövünk, akkor se nagyon tudatosul bennünk, hogy Krisztussal közösségben vagyunk. Éppen ezért húsvét vigíliája, egyébként az egész ünnep alkalom arra ősidőktől fogva, hogy a keresztségi fogadalmat megújítsuk. Ezt tesszük most mi is