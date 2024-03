1998-ban alapították a legendás szegedi fehértollas zászlóaljra emlékező 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesületet, amely azóta is töretlenül folytatja a tevékenységét. Vass László ennek a szervezetnek az elnöke, ahol egyébként hagyományőrző ezredesi rangban tevékenykedik.

Az interjúban szó lesz arról, hogy mivel is foglalkozik pontosan az egyesület, illetve a szövetség, valamint az is szóba kerül, hogy miről szól a fehér toll legendája. Mindezeken túl még Damjanich János szerepéről is szó lesz a szegedi és Szeged környéki csapatok kinevelésének tekintetében, és Kossuth szegedi beszédeit is górcső alá vesszük. A beszélgetést még a márciusi programsorozatok előtt vettük fel.

