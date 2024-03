Számunkra ezek a szavak külön és egyben is fontos értékkel, és jelentéssel bírnak, és ezeket az értékeket tiszteletre és védelemre is érdemesnek tartjuk. Ezért is adózunk tisztelettel Pálfy Ferenc polgármester emléke előtt, aki új otthont épített a szegedieknek, és szövetségeseivel együtt új kaput nyitott a város fejlődésének, és akinek hosszú élete a közösség szolgálatában telt. Ezek miatt a szegediek számára a tisztelt képviselő, az utókor számára pedig az építő, nemzetéért, városáért, családjáért élő, követendő példa lett