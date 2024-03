Március 22-ig minden középiskolának nyilvánosságra kellett hoznia az ideiglenes felvételi jegyzékét, melyből kiderült, hogy az adott osztályokba felvételizők közül ki hány pontot szerzett és ezzel a jelentkezők között hányadik helyet foglalja el a rangsorban. Ez már egy fontos mutató a diákoknak, hiszen ha az osztálylétszámba már ez alapján is beférnek, akkor biztos, hogy felvételt nyertek – legalábbis abba az intézménybe, melyet az első olyan helyen jelöltek meg, ahol megfeleltek a követelményeknek. Az összes többi osztály listájáról, ahova még beadták a jelentkezést, ők ilyenkor azonnal kiesnek, ezért volt fontos, hogy meggondoltan állítsa össze mindenki a felvételi sorrendjét.

A kiesők miatt viszont azoknak sem kell elkeseredniük, akik jelen állás szerint nem jutottak be az általuk preferált középiskolai osztályba, hiszen van még esélyük arra, hogy feljebb kerülnek a listán amiatt, hogy akik jobban szerepeltek, esetleg másik iskolában vagy másik osztályban tanulnak majd tovább. Vannak osztályok, ahova akár a megadott osztálylétszám többszöröse is elegendő helyezés a bejutáshoz, viszont olyanok is, ahova szinte lehetetlen akár csak néhány hellyel hátrébbról is bekerülni az ideiglenes listáról.

Szegeden tavaly és tavalyelőtt is a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika-fizika osztályába volt a legnehezebb bejutni. Két éve a 18 fős osztályba utolsóként a 19. helyen rangsoroltat vették fel, tavaly a 20.-at, vagyis aki idén felvételizett ide, azok közül is valószínűleg csak az 1-2 hellyel lemaradtak reménykedhetnek. A második legnehezebb szintén évek óta a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola történelem-angol szakos humán osztályba bejutni az ideiglenes listáról: a 15 férőhelyre tavaly és tavalyelőtt is a 21. helyezett volt az utolsó, akit még felvettek. A Tömörkény István Gimnáziumban az ének-zene, a Deák Ferenc Gimnáziumban az angol kéttannyelvű, az Eötvösben a biológia, a Dugonics András Piarista Gimnáziumban pedig az emelt angolos osztályban van a legkisebb esélyük az ideiglenes lista bejutó helyeitől egyre távolabb rangsorolt diákoknak arra, hogy felvételt nyerjenek.

Mindezt érdemes figyelembe venni akkor, amikor április 8-a és 10-e között lehetőség nyílik a tanulói adatlapok módosítására. A felvételi eredményeket látva ugyanis ezen a két napon változtatni lehet a megjelölt iskolák sorrendjén. Értelemszerűen ezt akkor érdemes megtenni, ha valaki több iskolába is jó eséllyel felvételt nyer és mégis inkább egy hátrébb rangsorolt iskolába szeretne járni. Akinek jó a sorrend, annak nincs teendője. A sikeres felvételről vagy elutasításról május 2-án értesítenek mindenkit a kiválasztott középiskolák. Akit sehova sem vesznek fel, annak marad a rendkívüli felvételi eljárás, melyet azokban az iskolákban hirdetnek meg, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90 százalékát töltötték fel.