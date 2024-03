Az elmúlt napokban találgatás folyt, hogy mikor folytatódik a Kossuth téren a belváros második és harmadik fejlesztési üteme

– mondta a polgármester. A kivitelező elmondta, a háttérben az Ótemplom körüli járda alapozása, tömörítése zajlik, valamint a multifunkciós tér sétányát alapozzák, a gépi földmunka történik. Arról is szó esett, hogy az átjáró, amit az ótemplomi gyülekezet tiltakozása ellenére vágtak a védfalba, corten lemezes acélszerkezete elkészült. A beemelését március 14-re tervezték. Csakúgy, mint a medence helyének kiásását is.

Nem lesznek a munka hősei

A jó hír az, hogy az átmeneti problémák egyelőre rendeződni látszanak, reméljük, hogy ez így is marad a jövőben is. A munkák tehát zajlanak, mi pedig örülünk ennek. Azt a szerződést, amit kötöttünk, bevasaljuk majd a cégen

– ígérte a polgármester.

A videón látszott egy éppen dolgozó kisgép, az ótemplom mellett négyen mozogtak a sétány körül, de amúgy nagyon kihalt volt a terület. Jártunk arra szerdán és csütörtökön is többször, de volt, amikor egyáltalán nem láttunk munkásokat, ha mégis, akkor is csak nagyon keveset és ők sem szakadtak bele a munkába. Olvasóinktól is hasonló visszajelzés érkezett.