Második alkalommal hirdette meg a Women in Technology Hungary Egyesület és az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége a 40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén pályázatát. A két szervezet a pályázattal arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a hazai infokommunikációs szektorban alulreprezentáltak a női digitális szakemberek. Mint írták, hazánkban az európai átlaghoz képest jóval kevesebb nő választja a mérnöki, természettudományos és informatikai pályát, mint férfi. A pályázat kiírói olyan gazdasági társaságok, szervezetek jelöltjeit várták, amelyek innovatívak és nyitott gondolkodásúak, büszkék a női alkalmazottjaik, vagy a vállalkozóként körükben dolgozó nők teljesítményére, valamint szívesen mutatnának a női munkavállalóikon keresztül példát a szervezeti diverzitásra.

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán megrendezett gálán négy kategóriában hirdettek nyertest, és egy különdíjat adtak át. Utóbbit egy szegedi pedagógus vehette át. Özvegy Judit, a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanítója a robotokat edukációs célra is alkalmazó tehetséggondozó programjáért kapta az elismerést. A Bonis Bona-díjjal is kitüntetett pedagógus alsós diákjai évek óta a nemzetközi élvonalban szerepelnek Lego robotkupákon és robotolimpiákon: világdöntőt és Európa-bajnokságot is nyertek már. De nem csak a „kis ságvárisok” tanulhatnak tőle, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara robotika szakkörét is a tanítónő tartja az érdeklődő fiataloknak.