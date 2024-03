Kádár Sándor parancsnokságával alakították meg az újszentiváni önkéntes tűzoltó egyesületet. A hivatásos tűzoltóként is dolgozó parancsnok elmondta, hogy már felvették a kapcsolatot a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, ahol örömmel fogadták őket. Előreláthatólag 15 tagjuk lesz, és rövidesen megkezdik a képzésüket a vármegyei igazgatóságon. Az egyesületnek két, korábban már használt járműve van, amelyek oltásra is alkalmasak, de van olyan kocsijuk is, amivel műszaki mentésekhez vonulnak majd.