A nagyhétre való készület hajdanán már virágszombaton elkezdődött, ekkor vetették és ültették el az asszonyok a virágmagokat és -hagymákat.

Virágvasárnapon most is Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékeztek a keresztények. Fontos szertartása volt az ünnepnek, a szentmiséknek a barkaszentelés. A szentelményből régen haza is vittek, a szentelt barkának ugyanis mágikus erőt tulajdonítottak a néphagyományban.



Nyelték és égették is a barkaszemeket



Amikor hazaértek, Tápén például egy barkaszemet lenyeltek, hogy egészségesek legyenek. A többi barkát félretették, és a későbbiekben gyógyítottak vele. Úgy tartották, hogy ha valakinek háromnapos hideglelése van, azaz magas lázzal járó, influenzaszerű megbetegedése, akkor három szemet le kell nyelnie, és attól meggyógyul

– mesélte lapunknak Kulik Melinda néprajzos muzeológus. Azzal folytatta, hogy Tápén szokás volt az elhunyt mellé, a koporsóba is néhány barkaszemet tenni, ám ennek a cselekedetnek az indoka mára már homályba veszett.

Nemcsak a hideglelés, de a villámcsapás ellen is hasznosnak tartották a szentelt barkát. Ha nyáron nagy vihar támadt, meggyújtottak egy gyertyát, amelynek lángjában elégettek egy barkaszemet. Úgy hitték, hogy ez megóvja a házat a villámcsapástól.

Kiszomboron lecsíptek egy barkaszemet, amivel a tehenek fejére rajzoltak kis keresztet. De szokás volt a barkaággal az állatok megcsapkodása is, hogy védjék őket mindenféle bajtól, betegségtől

– folytatta a muzeológus.

Térségünkben ritkán használták az írókát, a legelterjedtebb tojásfestési technika a berzselés volt.

Fotó: Gémes Sándor



Ostorral büntették Pilátust



A nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán még dolgoztak az emberek, a nagycsütörtök azonban már a megtisztulás jegyében telt.

Az asszonyok kimeszeltek húsvétra, a férfiak rendbe tették a szerszámaikat, megborotválkoztak. Nem dolgoztak már a földeken nagycsütörtöktől. Tápén aznap a családfő megmosta a gyerekek lábát

– részletezte az alsóvárosi Napsugaras Tájház munkatársa.

Nagycsütörtököt zöld csütörtöknek is nevezték, amikor csak zöld ételt ettek, például spenótot. A harangok most is ezen a napon mennek Rómába, azaz némulnak el, és majd csak húsvét vigíliáján, azaz nagyszombaton térnek vissza.

Miután a harangok Rómába mentek, úgy jelezték az időt, hogy a gyerekek kereplőkkel járták körbe a városrészt délben és hatkor. Szokás volt még az úgynevezett pilátusverés, amikor a templom környékén gyékényből font ostort vertek a földhöz, így verték el szimbolikusan Pilátust, amiért engedte, hogy Jézust keresztre feszítsék

– mesélte Kulik Melinda.



Tiszában fürödtek, Marosból ittak



Nagypénteken már hajnalban talpon voltak, a fiatal legények sorkukorékolással ébresztették a leányokat.

Mindenkinek ki kellett mennie a Tiszára, hogy megfürödjön, mert úgy tartották, hogy attól egészségesek lesznek. Ráadásul szótlanul kellett fürdeni, ha pedig szép, hosszú hajat akartak a leányok, akkor fűzfa alatt kellett fésülködniük

– mondta a muzeológus.



Hajnalban az asszonyok kisöpörték az egész házat, hogy mindenféle férget, legyet, egeret, bolhát, tetvet elűzzenek. Az idősebb asszonyok ezután fogtak egy szőlővesszőt, elmentek a templomba, és a tűz fölé tartották. Majd elvitték a földjükhöz, amelynek négy sarkába szúrták, hogy védjék a termést. Az alsóvárosi asszonyok szinte egész nap a templomban imádkoztak. A fiatal leányok aznap festették a hímes tojásokat. Nagypénteken szigorú böjtöt tartottak minden háznál. Amíg nem lehetett olajjal főzni, sokan csak kenyeret és vizet vettek magukhoz. A kiszomboriak például aznap csak a Maros vizéből ittak, hogy ők is olyan tiszták legyenek, mint a folyó. Szőregen pedig úgy tartották, hogy ha valaki a nagypénteki kenyérből eszik, akkor a háborúban nem érheti fegyver.

Amikor megengedte az egyház az olajjal főzést, akkor már káposztát, halat is lehetett enni

– fűzte hozzá Kulik Melinda.

Ezen a napon járták a kálváriát is, azaz a keresztutat, ami napjainkban is szokás a nagyböjt pénteki napjain.



Mágikus ereje volt a kókonyának



Nagyszombat vigíliáján térnek vissza a harangok Rómából, ekkor az alsóvárosi fiatalok hatalmas lármát csaptak, bográcsokat verve jártak utcáról utcára annak idején.

Azt kiabálták közben, hogy „kígyók-békák szaladjatok, mögszólaltak a harangok

– mesélte Kulik Melinda.

Éjszaka, éjfél környékén az asszonyok kimentek a határba, ahol Jézust keresték, énekeltek, együtt imádkoztak.

Húsvétvasárnap a templomi körmenet után ért véget a böjt, elkezdődhetett az ünnepi lakoma, amelynek tradicionális fogásait is ismertette a muzeológus.

A bárány az ünnepi asztalon egyrészt Jézust jelképezte mint áldozati bárányt, másrészt pedig a tíz csapásra is emlékeztetett, amikor a bárány vérével kenték be a zsidók Egyiptomban az ajtófélfákat, hogy megóvják az elsőszülött gyermekeket. A tojás eredetileg azért került az asztalra, mert amíg egyáltalán nem lehetett állati eredetű ételt enni a böjt alatt, rengeteg tojás megmaradt. Később az újjászületés jelképévé vált

– mondta.

Szegeden kókonyának nevezték a húsvéti sonka levében főtt tojást. Szokás volt, hogy miután megfőzték, a férfi kettévágta, az egyik felét ő maga, a másikat a felesége ette meg.

Úgy tartották, hogy ha valamiben nem értenek egyet az életük során, ez az elfelezett tojás segít majd abban, hogy egyetértésre jussanak. A gyerekek sokszor azt játszották, hogy összekoccintották a húsvéti tojásokat. Amelyik kevésbé tört be, az nyert

– mesélte a muzeológus.

Természetesen fonott kalács és sonka is került az ünnepi asztalra, ahogyan manapság is. A sonka csontját nem a kutyának adták, hanem mágikus erőt tulajdonítottak neki. A tápéi asszonyok kereszt alakban a torkuk elé rakták, hogy ne fájjon, vagy beásták a földbe, hogy védjék a termést. Más helyen az ól ajtajára lógatták, hogy a disznók szép kövérek legyenek, megint máshol a palántaágyásba ásták, hogy védjék a férgektől. A kiszomboriak a gyümölcsfák tövében földelték el, hogy óvják a gyümölcstermést. Szokás volt továbbá vízbe is vetni a csontot, hogy védjék a házat a békáktól.

Szegeden kókonyának nevezték a húsvéti sonka levében főtt tojást. Archív fotó: Karnok Csaba



Szalonnabőrrel fényesítették a tojástA húsvéthétfő természetesen a locsolkodásról szólt, a legények a férjhezmenetel előtt álló leányokat kútvízzel öntözték meg. Cserébe a lányok hímes tojást adtak a legényeknek, a legszebbet szívük választottjának. A legelterjedtebbek a berzseléses technikával készített tojások voltak, amikor valamilyen növényt, virágot rögzítettek gézzel a tojás oldalára, majd lencse-, hagyma- vagy céklalében festették meg, utána a gézből kicsomagolva szalonna­bőrrel fényesítették.