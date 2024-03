A Sándorfalvi Ipartestület idén ünnepli fennállásának száz éves évfordulóját. A jubileum alkalmából a lakosságot is ünneplésre hívják: május 4-én a sándorfalvi piacon rendezvényt szerveznek I. Iparos Ifjak Fesztivál címmel, amelyen kirakodóvásárral, főzőversennyel és fellépőkkel ünnepelheti a lakosság velük együtt az évfordulót. Lesz kirakodóvásár, főzőverseny, szakmai kiállítások, tombola és fellépők is várhatóak a rendezvényen, köztük egy országszerte ismert előadó is. További részletek a www.sfipartestulet.hu oldalon olvashatók.