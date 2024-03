Nagyjából két évvel ezelőtt lettem a templom plébánosa. Korábban évtizedekig Mezőhegyesen és Battonyán szolgáltam. A Békés vármegyeiek már jól tudják, hogy művészettörténész is vagyok, ehhez igazodott a látásmódom is a tárgyak esetében. Amikor idejöttem Vásárhelyre, éreztem, hogy az ideiglenesen felállított oltár nagyon hangsúlyos szerepet kap a templomban, szinte uralkodik a szentélyen és látványában is eltért a körülötte lévő miliőtől. Már idekerülésem után arra gondoltam, hogy jó lenne ezen változtatni