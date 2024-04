Péntek délután Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere a Polgármesteri Hivatal és a falu összesereglett lakói előtt, a képviselő-testület jelenlétében bejelentette, hogy 22 év után nem jelölteti magát újra polgármesternek, és azt is, hogy a falut öt cikluson át vezető képviselő-testület sem indul újra.

Beszédében a polgármester megköszönte a falu lakóinak a szeretetüket, a bizalmukat, bocsánatot kért azoktól, akiket megbántottak. Molnár Róbert megköszönte a képviselő-testület tagjainak is a szeretetben és felelősségteljesen végzett szolgálatukat, és arra kérte a falu lakóit, hogy a jelöltek közül olyanokat válasszanak, akik tudnak álmodni ahogy ők annak idején, akik életvitele, személyisége példamutató, és végeztek már a faluért közösségi munkát.

Molnár Róbert Kübekházán nőtt fel. Gyermekkorától kezdődően aktívan vett részt a kis falu iskolai életében, majd a közéletében. 1988-tól rendszeresen látogatta a szegedi underground ellenzéki mozgalmakat, majd 1989-től bekapcsolódott az FKGP megyei, majd a helyi munkájába.

Torgyán József pártelnökké választása után a pártközpontba hívta. Előbb a párt főtitkár-helyettese is lett, miközben a szervezési osztály mellett az elnöki protokollt is ő vezette. 1998-ban, 27 évesen képviselője lett az Országgyűlésnek és a Parlament jegyzőjévé is megválasztották. Képviselői mandátuma 2002-ben nézeteltérések miatt megszűnt, ekkor tért haza szülőfalujába és lett polgármester.

Leköszönéséről azt írta: "Mi nem örökváltságot kaptunk, hanem szolgálati lehetőséget. Egy időre.'