A lakosok nem voltak túl nyugodtak, több kérdésük is volt a településvezetés felé.

Akkora összeg, hogy a holdról is látszik

Csanádalbertin hétfőn, Ambrózfalván pedig pénteken tartottak fórumot arról a 43 millió forintról, ami Ambrózfalva számlájáról került át Csanádalbertihez. Hogy végül mi lett a pénzzel, a rendőrségi nyomozás deríti ki. Ambrózfalva és Csanádalberti polgármesterei, illetve a közös hivatal jegyzője feljelentést tettek a pénzügyes ellen.

A szociális szolgáltató házunk felújításán dolgozó vállalkozó az 50 százalékos teljesítésnél benyújtotta a számlát, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett számláról kellett volna kifizetni, de a pénzügyes csak ígérgetett

– mondta Dorotovicsné Gulyás Judit. Kérdésre válaszolva elmondta, egy takarékszövetkezetes számlájukról 5,4 millió, az államkincstárosról pedig 36 millió vándorolt át Csanádalbertire. Egy lakos közbekiabált: „Akkor ez akkora összeg, hogy még a Holdról is látszik.”

Jelenleg extrém bajunk nincs. Minden dolgozó megkapja a fizetését, sőt, közvilágítás is lesz

– mondta a polgármester és hozzátette, valószínűleg nem ússzák meg az adósságrendezési eljárást. Pénzügyi gondnokot jelölnek ki Ambrózfalvára, aki válságköltségvetés alapján a kötelező feladatok finanszírozására biztosítja a pénzt.

A jegyző volt, hogy 4 napig is a hivatalban hagyta az igazolványát

Sarkadi Péter jegyző elmondta, a pénzügyes ellen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés miatt tettek feljelentést. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Szentesi Rendőrkapitányságot bízta meg a nyomozással.

Nagy Szabolcs ambrózfalvi lakos tudomása szerint a pénzügyes pénzügyi és számviteli feladatokat is ellátott, arra volt kíváncsi, hogy megelőzhető lett volna-e a probléma, ha a két feladatot külön személyek végzik. Sarkadi Péter jegyző szerint az volt inkább a probléma, hogy Ambrózfalva és Csanádalberti könyvelését is a pénzügyes végezte, így tudta, szavai szerint, „mindkét települést átcseszni”. Kiderült, a jegyző személyi igazolványára is szükség van az utalásokhoz. Amikor szabadságra ment, volt, hogy 4 napig is a hivatalban hagyta a személyi igazolványát, hogy ne álljanak le az ügymenetek. Elmondása szerint akár egy ilyen esetél is megtehette a pénzügyes, hogy leüríti a számlát.

Alberti polgármestere elnézést kért az ambróziaktól

Nagy Szabolcs felvetette, más településeken havonta többször is lekérik a polgármesterek a számlakivonatokat, hogy képben legyenek, Ambrózfalván nem így mennek a dolgok. Balogh Mihály képviselőt, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét felháborította, hogy a testület csak áprilisban értesültek a történtekről.