Nagy Sándor elmondta, hogy január végén a kivitelező szegedi Norbo-Ép Kft. elkezdte és húsvétra már át is adta a Kereszttöltés utca belső szervizútját és parkolóit. A Kereszttöltés utca 27. és Csaba utca közötti szakasz útburkolatát 222 méteren javították ki, és 32 parkolót is helyreállítottak. Javították az útalapot, és cserélték a szegélyeket is. A beruházásra összesen 60 millió forintot költöttek.