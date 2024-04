– Aki használja a tömegközlekedést, az tisztában van azzal, hogy a szegedi troliflotta egy része már cserére szorulna, főleg a magaspadlós járművekkel van sok probléma – mondta pénteki sajtótájékoztatóján a Víztorony téren a városfejlesztési alpolgármester.

Fotó: Török János

Nagy Sándor hozzátette, hogy a meglévő trolikat igyekszenek a legjobban karban tartani.

– Ezért az önkormányzat elkezdett egy járműrekonstrukciós programot, aminek az első terméke most áll forgalomba. Ez egy Ikarus-Skoda trolibusz, amit az önkormányzat összesen 20 millió forintból újíttatott fel – mondta Nagy Sándor. Ebből a típusból egyébként 13 darab van Szegeden, mindegyikre ugyanannyit, 20-20 millió forintot költenek, mint a most bemutatott járműre.

Fotó: Török János

Az alpolgármester szerint ez csak a kezdet. A régi Skodákból és Ikarusokból 23 darab van, ezekre 740 millió forint jut majd.

Nagy Sándor beszélt arról is, hogy a régi, alacsonypadlós járművekre is sokat kell költeni, leginkább azért, hogy megóvják a jelenlegi állapotukat, de azt ígérte, hogy igyekeznek kényelmesebbé és utasbarátabbá ezeket a járműveket is.