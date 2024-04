Az Ágota Közösség támogatására rendezett futóversenyt vasárnap a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Gál Ferenc Egyetem. A Dóm téri rendezvényen több mint 1600-an álltak rajthoz a különböző távokon. A család minden tagja részt tudott venni a jótékonysági sporteseményen: a legkisebbeknek 100 méteres futást is szerveztek, de a rutinosak akár 12 kilométeres távon is bizonyíthattak.

– Pont ez volt a cél, hogy aki szeretné támogatni az Ágota fiataljait, el tudjon jönni – mondta el lapunknak Salgó László főispán. Hozzátette: kiemelten fontosnak tartja a jótékonyságot és hogy helyi kötődésű közösséget segítsenek vele. Ez a futóverseny mindkét célnak megfelel, így szeretnének ebből a rendezvényből hagyományt teremteni.

Természetesen a legaranyosabb futam most is a gyerekeké volt. Járni alig tudó futók is indultak a mezőnyben – szüleikkel kézenfogva totyogták végig a távot. Természetesen minden befutó hatalmas tapsot kapott. De a nagyobbaknak is hatalmas élmény volt ez a rendezvény.