A sport és az egészségmegőrzés kapta a főszerepet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézetének Trapp Napján, amit a Topolya sori Sportcsarnokban rendeztek meg csütörtökön.

A rendezvény több mint harmincéves hagyománya a karnak. Ráadásul nem csak egy egyszerű sportnapról van szó. Ennek a megszervezése ugyanis a végzős sport- és rekreációszervező szakos hallgatók vizsgafeladata is volt

– mondta lapunknak Tokodi Margaréta, az SZTE Sportközpont vezetője.

A rendezvényen ott volt a Szegedi Boxklub is, sőt Márton Anita olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedett pályás világbajnok magyar súlylökő is meglátogatta a hallgatókat. Velük lehetett beszélgetni, és volt egy közös bemelegítés is, mielőtt elkezdődtek volna a sorversenyek.

A rendezvényt Döbör András dékán, és Hajdúné Petrovszki Zita, intézményvezető nyitotta meg.