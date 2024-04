Márki-Zay Péter azt állítja, a BYD mérnökcsapatának egyik tagja kotyogott ki neki ezt-azt.

Az épülő szegedi gyárról beszélt a vásárhelyi polgármester

– Találkoztam annak a fejlesztő mérnök- illetve építészcsapatnak az egyik tagjával, akik kint jártak Kínában a BYD-nál, több városban is. Állítása szerint a BYD-nak az ázsiai országban talán 60 elektromos akkumulátor- és elektromos autógyártó cége van, nagyobbak is, mint amekkora gyárat Szegedre terveznek építeni – mondta informátorára hivatkozva a helyi tv Időben című műsorában Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

– Azt is hallottuk, hogy nemcsak magyar, hanem többek között Fülöp szigeteki dolgozókat hoznak ide. Azt tudom, hogy már most is kínaiak dolgoznak ott, és a tervező mérnökcsapat is kínai. Az másik kérdés, hogy megtanulják a magyar szabályokat, szabványokat. Egy magyar csapat felügyeli ezt a munkát, többek között az a mérnök is, akivel én beszélgettem – állította Márki-Zay Péter.

Furcsa kijelentést tett

– Sajnos azt is látjuk, hogy a munkaerő jelentős része ázsiai migráns munkaerő lesz. Biztos vagyok benne, hogy néhány helyi ember is kap majd ott munkát, de a többség valószínűleg ott lakik majd az ipartelepen, ahol a gyár épül. Ott húznak majd fel nekik szállást. Ha úgy tetszik, migránsgettót is építenek – fogalmazott Márki-Zay Péter, aki kijelentette, ha lesznek magyar munkavállalók „azokat nagyon szívesen látjuk Hódmezővásárhelyen”.

Hozzátette, reméli, hogy sok vásárhelyi ingatlan is gazdára talál a következő években, olyan emberek vesznek lakást, házat, akik a BYD miatt költöznek a térségbe.

Új lakóövezetet alakítana ki

– Lakjanak Vásárhelyen és dolgozzanak Szegeden az autógyárban! – mondta, és bejelentette, erre nagy esélyt lát és Sebestyén Tibor főépítésszel új, kertes házas övezeteknek keresnek helyet Vásárhelyen. Egy példát is említett, a kőfal alatt, a Zrínyi utcával párhuzamosan, a Kodály Zoltán utcát hosszabbítanák meg a Bodzási útig. Ott alakítanák ki az egyik új lakóövezetet. Azt is mondta, hogy Szegedhez való közelsége miatt Kishomok és Új-Kishomok fejlesztése is szóba jöhet és az északi városrészben is elképzelhetőnek tartja, hogy vannak még olyan telkek, amiket fel lehet használni.