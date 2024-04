Február végén gyökeresen megváltozott Sulyok Tamás akkori alkotmánybírósági elnök élete. Novák Katalin lemondásával őt jelölték köztársasági elnöknek, négy nappal később már meg is választották és március 5-én hivatalba is lépett. A szegedi jogász új feladatköre jelentősen átírta családja mindennapjait is. Felesége, Nagy Zsuzsanna is új szerepben találta magát: a nyugalmas nyugdíjas évek helyett most a „magyar first lady”-ként kell helyt állnia. Egyik első, ilyen minőségben tett látogatása hazahozta, múlt héten a Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlését nyitotta meg Szegeden. Ekkor beszélgettünk vele új feladatairól.

Nagyon vegyes érzésekkel éltem meg ezt. Egyrészt nagyon megtisztelő a feladat, ami most osztályrészemül jutott, tudom azt is, hogy sok lehetőséget rejt, de nagyon gyorsan jött. És az sosem egyszerű, amikor egy ilyen hirtelen változásra nem tudunk felkészülni. Családterapeutaként azt mondtam mindig, hogy a terhesség 9 hónapja segíti azt a folyamatot, hogy tudatosuljon a nőkben, hogy édesanyák lesznek. De amire nagyon készülünk, arra sem lehet teljesen felkészülni. Erre az új szerepre végképp nem lehetett, így most egyelőre minden kavarog körülöttem, és keresem a fogódzókat. Ezek nekem a barátok, a család és a múlt. Szerencsére a gyerekek is mellettem állnak és sokat segítenek

– mondta.

Arra a kérdésre, mi most számára a legnehezebb, Nagy Zsuzsanna mosolyogva rámutatott a hangrögzítőre.

Én terapeutaként mindig a kérdező, sőt leginkább a hallgató szerepében voltam. Mindig hosszan hallgattam, elemeztem, hogy a hozzám fordulóknak a legjobb kérdéseket tudjam feltenni, vagy éppen a lehető legjobb válaszokat tudjam adni. Most is csak indokolt esetekben leszek hangos. Főként akkor, amikor új helyzetemből fakadóan segíteni tudok azokon, akik ezt ténylegesen igénylik

– mondta.

Nagy Zsuzsanna férje új hivatása miatt befejezte terapeuta munkáját, új szerepét azonban egyelőre még keresi.

Szeretném azokat az elképzeléseket megvalósítani, amit a férjem a beiktatási beszédében mondott. Olyan programoknak szeretnék a részese lenni, amiket mi fontosnak tartunk: szociális ügyekkel, családokkal, idősekkel, gyerekekkel, hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos ügyeket felvállalni, és azokat bemutatni. Azon vagyunk, hogy észre vegyük, kin tudunk segíteni, és tegyük is meg. Ha ehhez ki kell lépni a fényre, akkor kilépek, ha pedig lehet háttérből is dolgozni, akkor onnan végzem majd ezt a munkát

– fogalmazott a köztársasági elnök felesége.

A kérdésre, mennyire szakadnak el Szegedtől, határozott választ adott.

Ötven éve élünk itt, itt váltunk felnőtté, amikor ide jöttünk egyetemre. Nagyon fontos a múlt nekünk, ennyi idősen felértékelődik annak minden kicsi aspektusa, így, ha sokáig nem tudunk jönni, az hiányzik. Most biztos, hogy ez az 5 év többnyire Budapestről fog szólni, de ahogy az elmúlt 8 évben nem lettünk fővárosiak, ezután sem leszünk azok. Szeretjük Budapestet, sok lehetőséget rejt, de a vidék csendessége, lassúbb fordulatszáma komfortosabb számunkra. Büszkén valljuk, hogy szegediek, illetve kiskunfélegyháziak vagyunk

– fogalmazott Nagy Zsuzsanna.