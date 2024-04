Elindult a visszaszámlálás: alig több mint egy hét van már csak, hogy vármegyénk legszebb hölgyei jelentkezzenek a Tündérszépek országos szépségversenyre. Érdemes mindenkinek kihasználni a lehetőséget, hiszen a dicsőség mellett értékes nyeremények is várják a hölgyeket, no meg az élmény, hogy a döntősöket olyan ismert nők segítik majd, mint Köllő Babett, Kárpáti Rebeka és Tótpeti Lili.

A Tündérszépek verseny nagy előnye azok számára, akik esetleg ódzkodnának a nyilvánosságtól, hogy a döntőig vezető út online térben vezet, vagyis elegendő néhány szép fotó, a zsűri és a közönség is azok alapján voksol majd. Jó lehetőség ez tehát olyanoknak is, akik egyelőre még nem tudják elképzelni, hogyan szerepelnének nagy nyilvánosság előtt, hiszen csupán digitális képeik járják be az országot, ha pedig azokra kellő mennyiségű pozitív visszajelzés érkezik, az megerősítés lehet, hogy valóban érdemes ezzel komolyan is foglalkozni.

Mi már látjuk a Csongrád-Csanád vármegyei mezőnyt – legalábbis azokat, akik már beküldték a jelentkezésüket – így annyit már most elárulhatunk, bőven akad majd komoly kihívója az ország más tájairól érkező Tündérszépeknek. A jelentkezési felület azonban április 22-ig még nyitott, így bátorítunk mindenkit, aki még nem tette meg: küldje el nevezési lapját. A portfóliót fotós kollégáink elkészítik, így az sem feltétel, hogy legyen otthon, tényleg csak szépségre van szükség – minden másban a Délmagyarország támogatja a helyi versenyzők útját. Legyen idén Csongrád-csanádi az ország Tündérszépe!