A tízezer vagy annál kevesebb lakosságszámú településeken a polgármesterjelölt az lehet, akik a választópolgárok legalább 3 százaléka ajánlott, a jelöltséghez szükséges ajánlások konkrét számát a névjegyzékben szereplők száma alapján a jegyzők állapították meg. Az MTI beszámolójában kitért arra, hogy a tízezernél több, de százezernél kevesebb lakosú településeken a polgármester-jelöltséghez legalább 300 választópolgár ajánlása szükséges, a százezernél több lakosú településeken pedig legalább 500 választó ajánlására van szükség. Összegyűjtötték, hogy hazánkban hét település, valamint négy olyan fővárosi kerület van, ahol a lakosságszám alapján a maximális, 500 ajánlás kell a polgármester-jelöltséghez: Budapesten a III., a XI., a XIII., a XIV. kerületben, továbbá Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden.

A 151 polgármesterjelöltből 100 független

Az április 27-i adatok szerint Csongrád-Csanád vármegyében 1026-an vették át az ajánlóíveket, polgármesterjelöltből 151 van, közülük kereken száz független. Egyéni választókerületi jelöltből 268 van, és a jelöltek közül összességében 635 függetlenként száll ringbe a szavazatokért.

A valasztas.hu oldalon bárki megnézheti, hogy hol mennyi jelölt kezdett ajánlásgyűjtésbe. Szegeden 115 jelöltet tartottak nyilván április 27-én, a polgármesteri székét jelen állás szerint öten szállnak ringbe. A regnáló Botka László (Összefogás Szegedért) és csapatának egyik kihívója Fülöp László, aki a Fidesz-KDNP színiben indulhat. Ahogy megírtuk, bár a szükséges számú aláírást összegyűjtötte, de folytatja a gyűjtést. Az egyéni jelöltjeit is bemutatta Fülöp László, lapunknak pedig elmondta szívügye az elvándorlás megállítása, hogy ne fogyjon tovább Szeged lakossága. Szerinte ezt egy élhetőbb várossal lehet elérni, úgy, ha Szegedet tényleg az otthonunkká tesszük.

Ugyancsak városvezetői ambíciói vannak Joób Mártonnak (Szögedi Polgárok Egyesülete), aki úgy értékelt szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében, hogy Botka Lászlóék folyamatos karaktergyilkosságot folytatnak vele szemben, és igyekeznek valótlan állításokat megfogalmazva lejáratni őt. Joób egyébként gyűjtött csapatot is maga mellé, amelyben nyolc nőt is találunk. Ajánlásokat gyűjt Szabó Bálint (Itt az Idő Egyesület), akiről legutóbb a közgyűléskor írtunk. A tanácskozáson Szabó végül képviselőként vehetett részt, miután a Pécsi Törvényszék hatályon kívül helyezte a korábbi jogerős döntését. Indul továbbá Timár Tamás (Mi Hazánk) ügyvéd is a polgármesteri székért.

Csongrádon indulhatnak a legtöbben

Aki azt hinné, hogy mivel Szeged a legnagyobb vármegyei település, itt található a legtöbb polgármesterjelölt, nagyot téved. Vármegyénkben 60 polgármestert választunk és 393 önkormányzati képviselőt választunk. Polgármesterjelöltből jelenleg 149 van, Hódmezővásárhelyen 4 jelölt gyűjti az ajánlásokat, akárcsak Makón, míg Csongrádon hét. Szentesen is 4 polgármesterjelöltet láttunk a listában, ám egyikük nyilvántartásba vételét elutasították, törölték.

14 településen egy polgármesterjelölt van

Végignézve a településeket elmondható, hogy mindössze két olyan települést találtunk, ahol 6 polgármesterjelölt gyűjti az ajánlásokat, Királyhegyesen és Újszentivánon várható tehát, hogy sokfelé oszlanak a voksok, amennyiben persze ténylegesen jelöltek lesznek az indulok. Találtunk 14 olyan települést is, ahol egyelőre 1 polgármesterjelölt van: Ambrózfalva, Csanádalberti, Derekegyház, Dóc, Eperjes, Kiszombor, Mórahalom, Nagyér, Óföldeák, Öttömös, Röszke, Székkutas, Tömörkény és Üllés.