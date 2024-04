Különleges módon ünnepelte valaki a Föld Napját Ferencszálláson: nagy mennyiségű, építkezésből származó hulladékot hordott autóval a helyi szelektív gyűjtősziget kukáiba – tájékoztatott közösségi oldalán a község polgármestere, Jani János.

Mint a bejegyzésben olvasható, az illető kátrányos zsindellyel, cementes zsákokkal, építkezés során keletkezett műanyag hulladékkal, nemes vakolattal félig levő műanyag vödörrel és még sok egyébbel tömött meg néhány 1 köbméteres hulladékgyűjtő edényt az ünnep napjának reggelén. Volt köztük veszélyes hulladék is. A gyűjtősziget a falu központjának közvetlen közelében, a Maros-partra vivő út mentén található. A szemétgyűjtőknél tábla figyelmeztet arra, hogy a konténerekbe csak helybeliek helyezhetik el szemetüket, illetve hogy a területet térfigyelő kamera ellenőrzi.

– Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi minden elfér egy Mercedes típusú autóban – jegyezte meg a falu első embere, amiből arra lehet következtetni, hogy a kamera működött. Érdeklődésünkre Jani János megerősítette: az elkövetőről felvétel készült, és ezt átadták kiértékelésre az illetékeseknek. Információink szerint a képsorok egy piros kisteherautót örökítettek meg, amelynek a rendszáma is kivehető, sőt tisztán láthatóak a szemetet pakoló emberek is. Biztos, hogy nem helybeliek.

A hulladékot egyelőre a konténerekben hagyták, a rendőrségtől kérnek majd tanácsot, mi legyen a sorsa.