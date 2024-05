Elkötelezettek vagyunk abban, hogy Szegeden változás legyen, mert meggyőződésük, hogy nem pártpolitikai alapon kell egy várost vezetni, hanem ügyek mentén, mindegy, hogy ki jobb vagy baloldali, a közösséget közösen kell, hogy építsék

– írta lapunknak Joób Márton. A független polgármesterjelölt hozzátette, hogy képviselőjelöltként is indul Újszegeden, a 18-as választókörzetben.

A 2-es számú Dorozsma-Béketelepi választókörzetben függetlenként Tóth Ferenc Mihály indul, aki aktívan részt vesz a közügyekben.

A 3-as körzetben, amelynek része Szentmihály, Kecskés, Gyálarét és Klebelsberg telep Ábrahámné Kiss Szabina indul, aki háromgyermekes családanya, tősgyökeres szentmihályi lakos. Rókuson, a 4-es körzetben Zvolenszki Rudolf indul. Szabó Krisztina az 5. választókörzetben, Móravároson kéri majd a szavazatokat, ahol felnőtt és jelenleg is él, így tisztában van az ott élők igényeivel. Szabó László a 6-os számú, „alszögedi” körzetben indul független jelöltként, mivel családi gyökerei nemzedékek óta Alsóvároshoz kötik. Kálló-Joób Gréta Olívia a 14-es számú választókörzetben indul. Ő egyébként Joób Márton lánya. Chovanecz Kata, aki a 15-ös számú Belváros-Felsőváros körzetben indul, kétgyermekes vállalkozó. A 17. választókörzetben, Újszeged-Odessza városrészben Joób Dóra Daniella, tizenegy gyermekes édesanya, Joób Márton felesége méreti meg magát. Végül a 19-es körzet független jelöltje Kálló Domonkos mechatronikai mérnök. Feleségével együtt ők is Újszegeden laknak, ezért is vállalta, hogy indul az önkormányzati választáson az egyik újszegedi körzetben.