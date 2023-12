Építészként tudom, hogy az épített környezet hatással van az emberre. Az adventi díszeket, fényeket is nevezhetjük annak, hiszen segítenek a karácsonyra hangolódásra. Találkozunk az ismerősökkel, forralt bor mellett beszélgetünk, lazítunk, kiszállunk a mindennapi rohanásból. A nyugdíjas klub karácsonyi rendezvényén is beszéltem az ünnepekről, meghatódtam. Ez természetes, ha téged is megérintenek a dolgok, elérzékenyülsz