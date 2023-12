Helyi kultúra 2 órája

Makóra került a Diósszilágyi-hagyaték

Dr. Diósszilágyi Sámuel, a makói kórház egykori névadója nem csak kitűnő orvos, de a város száz évvel ezelőtti egyik kultúrakedvelő mecénása, igazi nagypolgár is volt. Hagyatékának egy jelentős része most a József Attila Múzeumhoz került – reményeik szerint hamarosan ki is állítják.

Diósszilágyi Sámuel a makói múzeum birtokában lévő egyik fényképen. Fotó: József Attila Múzeum

A Diósszilágyi-hagyatékból a makói múzeumnak már korábban is voltak relikviái: elsősorban feljegyzések, fotók, levelek. Ez a kollekció bővült nemrégiben többek között a szalonból származó értékes és szép bútorokkal, festményekkel, illetve személyes tárgyakkal a család jóvoltából – tudtuk meg Szikszai Zsuzsanna igazgatótól. Egy róla készült karikatúra is része az anyagnak. A tüdő- és belgyógyász, röntgen-szakorvos 1882-ben Makón született, unokája és két dédunokája azonban már nem a Maros-parti városban él. Mint az igazgató elmondta, a leszármazottak azt követően döntöttek arról, az intézmény kapja meg a tárgyakat, hogy személyesen ide látogattak és meggyőződtek arról, itt jó kezekben lesznek. A múzeum egyébként egy pályázaton nyert támogatásból, jelképes összegért, 800 ezer forintért vásárolta ezeket meg. Fotó: József Attila Múzeum Makó kórházát azért nevezték az összevonásig Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórháznak, mert így ismerték el a névadó egészségügyben végzett kiemelkedő munkáját. Ezen túlmenően azonban a város száz évvel ezelőtti egyik kultúrakedvelő mecénása, igazi nagypolgár is volt. Éppen ezért tervezi azt az intézmény, hogy a hozzá köthető emlékeket az Espersit-házban fogja bemutatni. Ez egy kortárs, a hozzá hasonló szellemiségű Espersit János ügyvéd nevét viseli. Azt tervezzük, hogy ez a kiállítóhely a megújulást követően az időszak már letűnt nagypolgári miliőjét is be fogja mutatni szobaenteriőrök révén. Az egyik Diósszilágyié lesz – tette hozzá Szikszai Zsuzsanna. Mint korábban beszámoltunk róla, a múzeum részt vesz egy, a romániai Nagyszentmiklóssal közös uniós pályázatban. Az épület felújítása, majd azt követően a kiállítás megújítása az után válik lehetővé, hogy eldől az összesen 2 millió eurós támogatás sorsa. A döntés jövő nyáron várható.

