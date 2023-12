Hódmezővásárhely

T. Sz.

Újra Wass Albert meséihez vár rajzokat, illusztrációkat az író nevét viselő hódmezővásárhelyi civil szervezet ismételten meghirdetett pályázatára. Szándékuk töretlen, az irodalompártoló egyesület tagjai fontosnak tartják, hogy felnőttek és gyerekek is olvassák, ismerjék névadójuk írásait, és a rajzok kifejezzék azokat a gondolatokat, amelyeket a történetek idéznek fel bennük. Az óvodásokat és általános iskolásokat arra biztatják, mutassák meg miként ragadja el képzeletüket a Tavak könyve, illetve az Erdők könyve. Úgy vélik, a középiskolásokat már inkább az író magyar történelmi mondái szólítják meg, ugyanakkor bármely verse, vagy regénye ihletforrás lehet. De a felnőttektől is örömmel vesznek Wass Albert műveihez készített illusztrációkat. Benkő László, a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület elnöke maga is a szerző elkötelezett olvasója, kedvencei között említette már többek között a Funtineli boszorkányt, a Kard és kasza, illetve a Csaba című írásait.

A megkötések nélküli, szabadon választott technikával készített alkotásokat képformátumban, elektronikus levél mellékleteként fogadják a [email protected] e-mail címen. Egy pályázó legfeljebb három alkotással nevezhet. A pályázat kiírói szerint fontos, hogy a gyerekek önállóan készítsék el rajzaikat, életkori sajátosságaikhoz mérten.

A legfeljebb 10 megabyte méretű képek mellett az alkotó nevét, életkorát, városát és iskoláját feltüntetve várják a munkákat e-mailben 2024. február 29-ig.