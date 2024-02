A legfőbb üzenete, hogy az egymásra figyelés, a szeretet tovább tud minket segíteni a nehézségeken. Ahogy Rádiós és Süni is egymásra talál, és ahogy a szellemek is megtalálják az útjukat a Révészen keresztül. Közben rengeteg dal csendül fel, amelyeket generációk óta kicsik és nagyok kívülről tudnak. Olyan érzelmes számok ezek, amelyek mind belopják az ember szívébe magukat

– részletezte.

A 75 előadásszám több mint 43 ezer nézőt jelentett, de messze még a végső közönségszám meghatározhatósága, hiszen a márciusi előadásokra már minden jegy elkelt, és az áprilisi alkalmakra is gyorsan fogynak a belépők.

– Egészen addig, amíg ilyen nagy az érdeklődés, játszani fogjuk az előadást. A színészeknek is öröm ez, hiszen lubickolhatnak szerepükben – fűzte hozzá a főigazgató, aki a vasárnapi, 75. előadás végén tortával lepte meg az alkotókat. A Mamóka szerepében tündöklő Vajda Júliát virágcsokorral köszöntötte. Ő volt ugyanis az a szereplő, aki az eddigi összes előadáson színpadra lépett. Mellette köszönetet mondott azoknak a műszaki kollégáknak – mások mellett Stefanik Sándor ügyelőnek és Kocsis László világosítónak – is, akik estéről estére segítik a színészeket.

A rekord azért is kiemelkedő jelentőségű, mert több évtizedet kell visszalapozni a Szegedi Nemzeti Színház történetében, hogy hasonló sikerszériára bukkanhassunk. Noha az elmúlt években több mint ötven előadást értek meg a Valahol Európában és az Időfutár produkciók is. Hogy meddig folytatódik A padlás sikerszériája, egyelőre örvendetes rejtély a közönség számára. Az alkotók lelkesedése és öröme alapján az azonban biztosnak tűnik, hogy a következő előadásokra is igazak lesznek a közkedvelt Szilvásgombóc-dal sorai. Mégpedig, hogy „benne van a tudás, benne van az íz, benne van az idő, benne van a só, benne van a válasz, embernek lenni jó”.