– A téli hónapok leállása után ez az első alkalom, hogy a veteránjármű-tulajdonosok előveszik a garázsokból autóikat. Ezt leginkább szezonnyitó programnak szántuk, nincs felvonulás, egyszerűen csak összegyűlünk, beszélgetünk, közben pedig megmutatjuk az érdeklődőknek a kocsikat – magyarázta Szentesi Ferenc szervező. Gyorsan meg is telt az udvar: a Trabantok, Wartburgok és kocka Ladák mellett láttunk régi Volvot, Mercedest, illetve 70-es évek-beli Chevrolet-et is. A tulajdonosokat zsíros kenyérrel és meleg teával vendégelték meg.

A művelődési ház nagytermében mindeközben a zsebre rakható autók kötötték le a gyerekek és a műkedvelő felnőttek figyelmét. – Ilyet mi is árulhatnánk – nézett körbe egy édesapa, karjában kisfiával. Vélhetően arra utalt, hogy nekik is van jópár hasonló játék a birtokukban. Sokan egyébként valóban használt kisautót kínáltak – ezek állapottól függően 1-2 ezer forintért cserélhettek gazdát. A 4 és fél éves Márton is ilyenekből bővítette otthoni gyűjteményét. – Ezért jöttünk, mindig itt vagyunk – mosolygott édesanyja.

Aki kicsit többet szánt a vásárlásra, vehetett vadonatúj kisautókat is, amelyeket szintén akár már 1500-2000 forintért be lehetett szerezni. De gondoltak a gyűjtőkre is, hiszen akadtak különleges darabok is. – Bár ide a kevésbé drága autókat hoztam, van, ami 20 ezer forintba kerül – mutatta a Halálos iramban című filmben ismertté vált modell apró mását Herczeg Zénó. A sándorfalvi fiatalember maga is gyűjtő, otthon 3 és félezer darabos kollekciót tart. További 2 ezret pedig igyekszik értékesíteni. – A valóságban is létező autók értékesebbek, mint a fantáziajárművek. Ami pedig ritka, azért lehet a legtöbbet kérni – magyarázta a játékautópiac alapvetéseit. Hozzátette: játékboltokban, a most forgalomban lévő modellek között is lehet időnként kincsekre bukkanni, de azt a gyűjtők általában hamar felvásárolják. Vele is üzletelt egyébként egy gyűjtő, miközben beszélgettünk. Szakértő szemekkel körbenézte az apró járművet, majd zsebre tette és elégedetten fizetett. Megkockáztatjuk: jobban örült, mint az ovis kissrácok, akiket szüleik leptek meg egy kisautóval.