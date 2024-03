A céljaiért kitartóan tenni akaró, végtelenül emberséges és kitartó Szeremlei Sámuel alakját idézte meg a Bethlen Gábor Református Gimnázium diákjainak egy rendhagyó tanórán Presztóczki Zoltán főlevéltáros, a hódmezővásárhelyi levéltár vezetője. A tanulókkal teli olvasóteremben felsejlett a református lelkész, egyúttal jeles egyházi és történetíró gyermekkora, családjának története, majd az a több mint fél évszázad, amelyben Vásárhelyt szolgálta.

Szeremleivel egy városban

– A helytörténetnek kicsi szelet jut az információkkal túlzsúfolt rohanó világunkban, holott szülővárosunk múltjának ismerete alapjaiban határozza meg identitásunkat, sőt, a mindennapjainkat. Fontos, hogy a diákok ismerjék Vásárhely jeles személyiségeit, akik között Szeremlei Sámuelt is számon tartjuk, végtére általuk is kötődhetünk a városhoz – nyilatkozta lapunknak Presztóczki Zoltán. Mint mondta, Szeremlei Sámuel a lelkészi és történetírói tevékenységén túl közéleti szerepet is vállalt egykor; házépítéseket, ártézi kútfúrásokat kezdeményezett, a városi törvényhatósági bizottság tagja volt.

Fotó: BGRG

A geleji születésű Szeremlei a gimnáziumot Miskolcon, a teológiát Debrecenben végezte 1858-ban, onnan érkezett később a Dél-Alföldre. Majd öt és fél évtizeden át szolgálta Hódmezővásárhely városát, ahová először 1864-ben érkezett segédlelkészként. Egy év külföldi tanulmányút, majd négy év bihardiószegi lelkészi szolgálat után költözött családjával végleg Hódmezővásárhelyre.

Soha ne adjuk fel

Emberség, elszántság, és céltudatosság, illetve az az elkötelezettség, ahogyan Vásárhelyre tekintett. Részint ezen tulajdonságaival szólhat a mai diákokhoz az idén száz éve elhunyt Szeremlei Presztóczki Zoltán szerint.

– A céljait vállaló, azokért kitartóan tenni akaró lelkész és történetíró alakja példamutató lehet a mai fiataloknak. Emléke azt üzeni, hogy hinni kell abban, ami tenni szeretnénk, és azt véghez is kell vinni. Ez a legfontosabb, hogy soha ne adjuk fel – hangsúlyozta a főlevéltáros. Majd arról beszélt lapunknak, hogy levéltárosi szolgálatának eddigi 17 évében alaposan megismerhette Szeremlei személyiségét, életútját és munkásságát. Nem volt nehéz dolga, mert a vásárhelyi levéltár őrzi irodalmi hagyatékának jelentős részét. – Igyekszem magam is felhívni a figyelmet páratlan, feledhetetlen alakjára – tette hozzá.

Szeremlei 100 Emlékév

Vásárhely sokat köszönhet Szeremlei Sámuelnek a múlt feltárásában is: ötkötetes, csaknem háromezer oldalas monográfiát írt a településről, ezen kívül összeállította a vásárhelyi református egyház történetét is, amit azonban már halála után adtak ki két kötetben.

Idén a Szeremlei 100 emlékévvel tiszteleg a száz évvel ezelőtt elhunyt református lelkész előtt Vásárhely helytörténeti és református közössége. A rajzverseny, a rendhagyó előadások, helytörténeti séták és tudományos konferencián kívül egy különleges kiállításra is készülnek a szervezők. A Tornyai János Múzeumban látható majd sok egyéb tárgyi emlék között egy unokái által őrzött zöldségpucoló asztal, amely mellett Szeremlei Sámuel gyakran állva írta könyveit.