Beethoven mindig forradalmi, minden egyes új szimfóniával új műfajt teremtett. A IX. szimfónia különlegessége, hogy először került be a kórus a szimfónia műfajába. Amikor az utolsó tételben megszólalt az énekes, hogy a pokolbéli hangulatot átváltsa egy optimista, emberszerető és pozitív hangulatba, annak bomba ereje lehetett. Azt remélem, hogy most is meglepő lesz. Csodálatos szólistáik vannak, nagyon készülünk a zenekarral. A Schiller-idézet nem véletlenül vált az Európai Unió himnuszává, mert azt az otimizmust, derűt és reményt sugározza, amelyre most nagy szükségünk van