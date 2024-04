Kiss Ilona, az egyik résztvevő lapunknak elmondta: egyre inkább keresi azokat a megoldási lehetőségeket, amelyekkel karbantarthatja egészségét. A rendszeres testmozgás csupán néhány éve mindennapjai része, ám 50 felett úgy véli, ennél többet is tehet; éppen ezért főként az egészségnapon igénybe vehető szűrővizsgálatok érdekelték.

Ezzel egybevág Erdei Ninetta, az EVP–Egészségfejlesztési Iroda prevenciós asszisztense, illetve programigazgatójának álláspontja. Az esemény helyszínén lapunknak elmondta: láthatóan egyre többeket foglalkoztat az esetleges betegségek megelőzése, és egyre többen tenni is hajlandóak egészségük megőrzéséért. Az EVP szakemberei az egészségnapon is felsorakoztatták azokat a különféle ingyenes szűréseket, amelyek bárki számára elérhetők a kórház területén található irodájukban. Volt testösszetétel- és testzsírszázalék-mérés, koleszterin-, illetve vércukorszint-meghatározás; 40 feletti férfiaknak csontsűrűség-, illetve PSA-, 40 feletti nőknek pedig érszűkületirizikó-mérés. Erdei Ninetta azt is hangsúlyozta: az idősebb korosztály már eddig is egyre nagyobb sikerrel érik el, ám céljuk, hogy a környezeti ártalmaknak ugyanúgy kitett fiatalabb korosztályt is megszólítsák.