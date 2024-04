Idén is nagy sikerrel vettek részt a zentai Birkanyíró és Birkapörköltfőző Fesztiválon a mórahalmi Tóth János Szakképző Iskola diákjai. Első alkalommal kisteleki és tiszaszigeti csapat is érkezett Vajdaság legnagyobb piacterére vasárnap reggel, hogy megmérettesse birkapörköltjét. A diákok – Fodor Némi, Szabó Annamária, Gere Kovács Dominik és Czékus Csaba Alex – Pápai Péter szakoktató vezetésével most sem bízták a véletlenre a kiváló eredményt. Remek csapattal érkeztek a mórahalmiak, akik a kötelező és névadó birkapörkölt mellett palóclevest, szélesmetéltet, ázsiai lecsós, zöldséges birkát, hortobágyi mintára bácskai húsos palacsintát birkával és tésztába töltött, grillen sült bucit készítettek a mindig szigorú és határozott zsűrinek. Az összhang remek volt, a csapatmunka példaértékű. A tésztát ott frissen gyúrták és nyújtották.

A tiszaszigeti gazdakörrel Ferenczi Ferenc polgármester érkezett Zentára, a Kisteleket a Városvédő és Szépítő Egyesület képviselte. Míg a főzők szorgalmasan dolgoztak, a birkanyírók is versengtek, ollóval és géppel is megnyírták az állatokat. Ez is sok nézőt vonzott.

A mórahalmi csapat a sok éves hagyományhoz méltó módon Pápai Péter vezetésével vonult a zsűri elé miközben a szakoktató sámándobon dobolt, ha nem lett volna elég feltűnő a négy diák szakácskötényben négy étellel vonulva. A zsűri – a Szabadtűzi Lovagrend és az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend gondterhelt tekintettel üldögéltek a zsűri sátrában és várták az 52 csapat főztjét. Két kategória volt: birka és pásztor étel.