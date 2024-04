A konferencia házigazdája Nagy Katalin, a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke. A szegedi professzor kiemelte: két olyan előadó is elfogadta a meghívást, akik a világ legjobbjai között tevékenykednek. Egyikük a svájci Anton Sculean professzor, publikációi alapján a világ talán legismertebb parodontológusa. Az erdélyi származású szakember pénteken magyar nyelven tartott előadást, előző nap, csütörtökön pedig manuális workshopon mutatta be az érdeklődőknek a csontpótlás csak általa ismert fortélyait. De Szegeden van Daniel Buser is, a svájci Berni Egyetem Szájsebészeti Osztályának professzora, illetve a ciprusi, nemzetközi szakmai rendezvény helyett Szegedre jött Nikolai Slorkov, a világszervezet megválasztott elnöke.

A rendezvényt Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg, aki büszkén beszélt arról, hogy a cél felé, miszerint nemzetközileg elismert egyetemmé akarnak válni, már elindultak. Baráth Zoltán, a SZTE Fogorvostudományi kar dékánja pedig arról beszélt, hogy a program célja, hogy baréti légkört teremtsen a tudomány és a kollégák találkozásához.

A konferencia kiállítóterében, a TIK aulájában több mint 40 innovatív cég termékei és szolgáltatásait is megismerhetik az érdeklődők.