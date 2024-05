Már csak két adás van hátra a Next Topmodell Hungary műsorából és kiderül, ki lesz Magyarország következő topmodellje. Hat hölgy van még versenyben, köztük a sándorfalvi származású Czibolya Nikolett. A 29 éves modellt a zsűri folyamatosan a kiemelkedő teljesítményt nyújtó lányok között emlegeti. A kifutón bemutatott catwalk-jaival mindig elégedettek, a múlt vasárnapi adásban pedig az is elhangzott: neki van a legtökéletesebb alakja. Az eddig adásba került 10 hétből kettőt ő nyert meg, vagyis már két alkalommal is ő nyújtotta a legjobb teljesítményt egy teljes munkafolyamatban.

Pedig nem volt mindig könnyű dolga: a hévízi tóban például kisebb pánikrohamot kapott a vízben rátekeredő ruhától, de a múlt heti, 9 méter magas falról való leereszkedés próbáján is azt érezte, neki ez nem fog menni. A munkákhoz azonban esetleges félelmei ellenére is minden alkalommal profi módon áll hozzá. Így volt ez az olyan extrém helyzetekben is, mint amikor fürdőruhában kellett pózolni a hóesésben, amikor egy kötélen lógva kellett légiesen könnyednek mutatni magát, vagy amikor aktfotózás volt a feladat.

Nikinek nincsenek hisztijei, sem balhéjai a lányokkal, bár az utóbbi két adásban már időnként érzékelhető volt, hogy neki is elege van az állandó áskálódásokból. A múlt vasárnapi adásban pedig kereszttűzbe került amiatt, mert az ausztriai fotózásról hazafelé vezető úton a kelleténél jobban elengedte magát – néhány társa szerint zavaró, sőt volt, aki szerint modellhez nem méltó volt a viselkedése.

A vasárnapi adás lesz a döntő előtti utolsó műsor. Ennek előzeteséből kiderült, hogy az előnyt élvező Gabi őt hátráltatta a fotózás során, ahol egyébként félmeztelen férfiakkal kell a lányoknak pózolniuk. És az is látható a kisfilmben, hogy Niki – aki eddig végig keményen tartotta magát és szinte az egyetlen volt, akinek a könnyeit még nem láthattuk – elsírta magát. Hogy mindezek ellenére sikerül-e bejutnia a döntőbe, az kiderül a TV2-n a hét utolsó estéjén.