Nagy sikere van a Múzeumok Éjszakáján megnyílt Cowboyok és indiánok kiállításnak Szegeden: már az első hétvégén 7 ezren látták és azóta is mindennap több százan váltanak rá belépőt. A tegnap délelőtt jól mutatta, milyen látogatóközönséget vonz elsősorban a tárlat: szinte kivétel nélkül szülők vagy nagyszülők jöttek fiú kisgyermekekkel. Miközben a felnőttek saját fiatalkori élményeiket idézhetik fel, a kicsik eljátszhatnak a gondolattal, milyen lehetett abban a korban élni.

Mi cowboyok lennénk, mert nekik volt fegyverük – mondta a 6 éves Áron és a 8 éves Dani, akiknek nem meglepő módon a coltok tetszettek a legjobban. A két szegedi kisfiú anyatáborban vett részt: egy héten keresztül élményprogramokra járnak, a pénteki pedig éppen a kiállítás megtekintése volt. A két édesanya barátnő, már tavaly is együtt töltöttek így gyermekeikkel egy közös hetet.

Családi program a cowboykiállítás a legtöbb látogató számára. Fotó: Török János

A legtöbben egyébként valóban a fegyvereknél álldogáltak, de sokakat vonzottak a színes indián öltözetek, illetve a földig érő tollas fejdísz is. Láttunk nagymamát, aki olyan beleéléssel mesélt unokájának az indiánokról, mintha régen maga is az lett volna: minden relikviánál volt valami személyes hozzáfűznivalója a látottakhoz. Szívesen elhallgattuk a különleges tárlatvezetést, egy idő után azonban tovább mentünk. A kiállítás legnyugodtabb sarkát a könyvek szerelmeseinek rendezték be: itt a Carl May-sorozat éppúgy látható, mint régi képregények és ponyvák. A legmozgalmasabb rész pedig a játszóterem, ahol be lehet öltözni indiánnak, ki lehet próbálni a sátrat vagy indiános malmot lehet játszani.

A tematika egyébként még az innen nyíló ajándékbolt kínálatán is visszaköszön: vannak cowboyos és indiános jelmezek, díszek és társasjátékok is. A filmes részleget ugyan kicsit eldugták, de fotós kollégánk legnagyobb örömére azt is megtaláltuk, így tisztelettel adózhatott gyermekkora két legimádottabb színészének, Bud Spencernek és Terence Hillnek.

A kiállítás egyébként már a nyári nyitvatartás szerint látogatható: szombatonként este 8 óráig tart nyitva, 17 órától pedig ajándék tárlatvezetéseket is tartanak.