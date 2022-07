Éppen 60 éve működött közre Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas karnagy első ízben a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az akkori főrendező, Mikó András meghívására korrepetitorként érkezett.

Erkeltől vagy a Bánk bán vagy a Hunyadi, valamint Verdi Aidája voltak az első feladataim. Kicsit összemosódik, annyiszor dirigáltam már a Szegedi Szabadtéri Játékokon, és egyformán lelkesen készültem minden produkcióra. Lubickoltam abban a kulturális szenzációban, ami akkor Szegedet az ország közepévé tette – mondta el lapunknak.

1962-ben még 7000 férőhelyes, állandó nézőtér állt a Dóm téren, amelyet a lebontott Kossuth híd acélszerkezetéből építettek. A hangosítást úgy oldották meg, hogy minden ülés alá hangszórót helyeztek el, amely szektoronként késleltetve továbbította a hangot. Ahogy Pál Tamás fogalmazott, nagyon más világ volt, ám korántsem a technikai lehetőségek miatt.

A társadalmi kommunikáció volt nagyon más. Akkoriban, ha egy ismeretlennel találkoztál, két perc múlva már a magánügyekről folyt a társalgás. Így volt ez a művészvilágban is. Persze ez bizonyos kényelmetlenségekkel is járt, de ez a fajta kitárulkozás a művészetre is visszahatott, több lehetőséget adott arra, hogy az ember a lélekbe lásson. Ez mára teljesen kiveszett, mindenki sokkal zárkózottabb – részletezte a karnagy.

A Szegedi Szimfonikus Zenekar Ajándékkoncert-sorozata már húszéves hagyománya a játékoknak. Pál Tamás kiemelte, ezek a koncertek mindig különleges súllyal bírnak.

Csodálatos, hogy olyan nézők is eljönnek, akik lehet, hogy másképp talán soha nem ülnének be egy klasszikus zenei hangversenyre. A tét nagy, hiszen esetükben sorsdöntő lehet az élmény – mondta.

A Liszt-díjas karnagy szerda este sokadjára dirigálja az Ajándékkoncertet. Elmondta, idén is nagy körültekintéssel állították össze Gyüdi Sándor zenekar-igazgatóval a műsort.

Weber Oberon-nyitánya csodálatos, de kevéssé közismert. Éppen ezért Beethoven világhírű V. szimfóniáját is betettük a műsorba, amely népszerű, ám korántsem egyszerű. A második felvonásban a Balettzenével nyitunk Verdi Macbeth-jéből, amit ritkán játszanak, de Verdi dallamai mindig ajtót-ablakot nyitottak a közönség számára, majd Bizet Carmen-szvitjével zárunk, ami olyan csemege, amely szinte a levegőben úszó dallamokból van összeállítva – részletezte a dirigens, akit az évadnyitó Dóm téri előadáson Szeged város aranyérmével tüntetett ki Botka László polgármester.

Nagyon jó esett, nem számítottam rá. Eszembe juttatta a koromat, amivel persze nincs bajom. A legidősebb karmester kollégám, Herbert Blomstedt 95 éves és dirigál, úgyhogy még van időm – közölte mosolyogva Pál Tamás, aki július 16-án ünnepli 85. születésnapját. Lapunknak azt is elárulta, mi lesz az idei, születésnapi kívánsága.

Azt kívánom, hogy maradjon minden ugyanúgy, ahogy most van – mondta.